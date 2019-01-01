Волкер не поддержал инициативу о люстрации на Украине

Бумажные паспорта скоро станут историей: их перестанут выдавать в 2022 году Электронные паспорта начнут выдавать через год в Москве Электронный паспорт объединить в себе целый ряд документов, от водительских прав до ИНН Мобильное приложение к паспорту позволит избежать бездарной траты времени