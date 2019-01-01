Украина
Люстрация — законодательные ограничения, вводимые после смены власти для ограничения прав сторонников прежней власти.
Волкер не поддержал инициативу о люстрации на Украине
18 июля00:55
Украина не должна идти по пути политической мести, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, сообщает РИА «Новости».
Ранее президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект, согласно которому Петр Порошенко и его окружение могут попасть под люстрацию.
Люстрация — законодательные ограничения, вводимые после смены власти для ограничения прав сторонников прежней власти.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир Зеленский
Горячие новости
- Арестован начальник УГИБДД Новгородской области
- Путин упростил получение гражданства РФ для всех жителей Донбасса
- Медведев назвал сроки перехода россиян на электронные паспорта
- Арестованные за разбой сотрудники ФСБ похитили более 130 млн рублей
- В Кремле оценили предложение Володина внести изменения в Конституцию