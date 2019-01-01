Украина

Волкер не поддержал инициативу о люстрации на Украине

18 июля00:55

Украина не должна идти по пути политической мести, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, сообщает РИА «Новости».

Ранее президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект, согласно которому Петр Порошенко и его окружение могут попасть под люстрацию.

Люстрация — законодательные ограничения, вводимые после смены власти для ограничения прав сторонников прежней власти.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир Зеленский