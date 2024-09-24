ЕИБ одобрил Киеву кредит на €50 млн для замены российских вагонов метро
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предоставил Киеву кредит на сумму €50 млн, который будет использован для приобретения новых вагонов метро взамен устаревших российских, сообщила пресс-служба Киевского городского совета.
Данная инициатива направлена на модернизацию киевского метрополитена. Этот транш является первой частью общего займа в €200 млн, и средства будут направлены исключительно на закупку новых вагонов. Оставшаяся сумма будет предоставлена Киеву после завершения технико-экономической экспертизы.
По данным горсовета, метрополитену Киева необходимо обновить или заменить от 120 до 160 вагонов. До начала конфликта около 80% подвижного состава метрополитена было российского производства, и более 60% вагонов уже превышают свой срок эксплуатации.
В этом году Киев также получил от Польши 60 вагонов метро, которые были произведены на российских заводах «Метровагонмаш» в Мытищах и «Вагонмаш» в Санкт-Петербурге с 1976 по 2021 год, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru