ЕИБ одобрил Киеву кредит на €50 млн для замены российских вагонов метро

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предоставил Киеву кредит на сумму €50 млн, который будет использован для приобретения новых вагонов метро взамен устаревших российских, сообщила пресс-служба Киевского городского совета.

Данная инициатива направлена на модернизацию киевского метрополитена. Этот транш является первой частью общего займа в €200 млн, и средства будут направлены исключительно на закупку новых вагонов. Оставшаяся сумма будет предоставлена Киеву после завершения технико-экономической экспертизы.

Им всё мало: Запад пообещал Украине новые миллионы за счет России

По данным горсовета, метрополитену Киева необходимо обновить или заменить от 120 до 160 вагонов. До начала конфликта около 80% подвижного состава метрополитена было российского производства, и более 60% вагонов уже превышают свой срок эксплуатации.

В этом году Киев также получил от Польши 60 вагонов метро, которые были произведены на российских заводах «Метровагонмаш» в Мытищах и «Вагонмаш» в Санкт-Петербурге с 1976 по 2021 год, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КредитыВагоныМетроУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры