Два объекта инфраструктуры повреждены при уничтожении БПЛА в Воронежской области

В Воронежской области дежурные силы ПВО и средства РЭБ в двух южных районах региона обнаружили и уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет, однако два объекта инфраструктуры были повреждены. Оперативные службы работают на месте происшествия. В регионе сохраняется угроза новых атак беспилотников.

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С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.

С августа на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:БеспилотникиВоронежская ОбластьПВО

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