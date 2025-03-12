Два объекта инфраструктуры повреждены при уничтожении БПЛА в Воронежской области
В Воронежской области дежурные силы ПВО и средства РЭБ в двух южных районах региона обнаружили и уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет, однако два объекта инфраструктуры были повреждены. Оперативные службы работают на месте происшествия. В регионе сохраняется угроза новых атак беспилотников.
С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.
С августа на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru