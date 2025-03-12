Два объекта инфраструктуры повреждены при уничтожении БПЛА в Воронежской области

В Воронежской области дежурные силы ПВО и средства РЭБ в двух южных районах региона обнаружили и уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет, однако два объекта инфраструктуры были повреждены. Оперативные службы работают на месте происшествия. В регионе сохраняется угроза новых атак беспилотников.