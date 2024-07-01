Два человека пострадали при атаке дронов ВСУ на Шебекино

В результате атаки дронов ВСУ на населенный пункт Шебекино в Белгородской области пострадали два мирных жителя. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Женщине, получившей осколочные ранения кистей рук, была оказана медицинская помощь на месте, ее дальнейшее лечение будет проводиться амбулаторно.

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Мужчина, получивший осколочные ранения ноги, грудной клетки и головы, был доставлен в Областную клиническую больницу, где медики предоставляют ему все необходимые медицинские услуги.

По словам губернатора, жилые дома в результате атаки не повреждены, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:УкраинаОбстрелАтакаВСУБелгородская областьШебекино

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