Два человека пострадали при атаке дронов ВСУ на Шебекино

В результате атаки дронов ВСУ на населенный пункт Шебекино в Белгородской области пострадали два мирных жителя. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Женщине, получившей осколочные ранения кистей рук, была оказана медицинская помощь на месте, ее дальнейшее лечение будет проводиться амбулаторно.