Два человека пострадали при атаке дронов ВСУ на Шебекино
В результате атаки дронов ВСУ на населенный пункт Шебекино в Белгородской области пострадали два мирных жителя. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Женщине, получившей осколочные ранения кистей рук, была оказана медицинская помощь на месте, ее дальнейшее лечение будет проводиться амбулаторно.
Мужчина, получивший осколочные ранения ноги, грудной клетки и головы, был доставлен в Областную клиническую больницу, где медики предоставляют ему все необходимые медицинские услуги.
По словам губернатора, жилые дома в результате атаки не повреждены, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru