Депутат Останина сообщила о гибели своего помощника Абдуллаева на СВО

Депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина сообщила о гибели в ходе СВО своего помощника Ильмиямина Абдуллаева. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Она уточнила, что Абдуллаев был ответственен за организацию отправки гуманитарной помощи в зону спецоперации.