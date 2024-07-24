Депутат Останина сообщила о гибели своего помощника Абдуллаева на СВО

Депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина сообщила о гибели в ходе СВО своего помощника Ильмиямина Абдуллаева. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Она уточнила, что Абдуллаев был ответственен за организацию отправки гуманитарной помощи в зону спецоперации.

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По словам Останиной, Абдуллаев погиб, выполняя задание по доставке боеприпасов и эвакуации раненых. Она отметила, что он был истинным патриотом, готовым отдать жизнь за Родину.

Депутат подчеркнула, что мужество и самоотверженность Абдуллаева вызывают глубокое уважение, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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