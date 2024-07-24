Депутат Останина сообщила о гибели своего помощника Абдуллаева на СВО
Депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина сообщила о гибели в ходе СВО своего помощника Ильмиямина Абдуллаева. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что Абдуллаев был ответственен за организацию отправки гуманитарной помощи в зону спецоперации.
По словам Останиной, Абдуллаев погиб, выполняя задание по доставке боеприпасов и эвакуации раненых. Она отметила, что он был истинным патриотом, готовым отдать жизнь за Родину.
Депутат подчеркнула, что мужество и самоотверженность Абдуллаева вызывают глубокое уважение, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru