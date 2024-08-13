Депутат ГД Заварзин: Россия не будет объявлять войну из-за атаки ВСУ на Курск

России не требуется объявлять войну после атаки ВСУ на Курскую область в условиях проведения СВО. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил депутат Госдумы Дмитрий Заварзин.

Он подчеркнул, что российская армия обладает необходимыми силами и ресурсами для урегулирования ситуации в регионе.