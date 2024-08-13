Депутат ГД Заварзин: Россия не будет объявлять войну из-за атаки ВСУ на Курск
России не требуется объявлять войну после атаки ВСУ на Курскую область в условиях проведения СВО. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил депутат Госдумы Дмитрий Заварзин.
Он подчеркнул, что российская армия обладает необходимыми силами и ресурсами для урегулирования ситуации в регионе.
По словам парламентария, главная задача сейчас заключается в том, чтобы «очистить» все населенные пункты от бойцов ВСУ. Заварзин подчеркнул, что на это потребуется время, так как это непростая задача.
6 августа ВСУ прорвали границу в Суджанском районе Курской области, и боевые действия распространились на соседний Кореневский район. 12 августа врио губернатора Алексей Смирнов сообщил, что украинские силы контролируют 28 населенных пунктов и сумели проникнуть на 12 км вглубь региона и на 40 км по фронту, передает «Радиоточка НСН»
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