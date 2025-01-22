Бывшего генерала ВСУ Галушкина повторно задержали по новому делу
Бывшего командира оперативно-тактического управления «Харьков», бригадного генерала ВСУ Юрия Галушкина, задержали повторно после выхода из СИЗО, сообщили в Госбюро расследований (ГБР) Украины. Ведомство уточнило, что его обвиняют в содействии самовольному оставлению поля боя бойцами.
Ранее украинские правоохранители арестовали трех бывших командиров бригад ВСУ по обвинению в халатности, которая, по версии следствия, привела к потере территорий в Харьковской области. Позже суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей, однако за Галушкина внесли залог в размере 120 тысяч долларов.э
В ГБР заявили, что новые данные по делу о прорыве границы в Харьковской области были получены совместно с СБУ. По данным следствия, Галушкин неверно оценил обстановку в зоне ответственности, что привело к самовольному оставлению позиций военными.
Украинские правоохранители уточнили, что в мае 2024 года возбудили уголовное дело в отношении 28 командиров 125-й отдельной бригады сухопутных войск, которые покинули свои позиции, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru