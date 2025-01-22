Бывшего генерала ВСУ Галушкина повторно задержали по новому делу

Бывшего командира оперативно-тактического управления «Харьков», бригадного генерала ВСУ Юрия Галушкина, задержали повторно после выхода из СИЗО, сообщили в Госбюро расследований (ГБР) Украины. Ведомство уточнило, что его обвиняют в содействии самовольному оставлению поля боя бойцами.

Ранее украинские правоохранители арестовали трех бывших командиров бригад ВСУ по обвинению в халатности, которая, по версии следствия, привела к потере территорий в Харьковской области. Позже суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей, однако за Галушкина внесли залог в размере 120 тысяч долларов.э