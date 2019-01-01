Украина

«Будет висеть на дереве». Ярош пригрозил Зеленскому убийством

27 мая17:47

Бывший лидер запрещённой в России организации «Правый сектор» Дмитрий Ярош начал угрожать новому президенту Украины Владимиру Зеленскому. Ярошу не понравилась идея провести референдум по поводу возможных переговоров с Россией, с которой Зеленский выступил, вступая в должность.

В интервью изданию «Обозреватель» националист Ярош прокомментировал слова Зеленский в инаугурационной речи о том, что президент готов потерять рейтинги, популярность, должность ради установления мира. «Нет, он потеряет жизнь. Будет висеть на каком-то дереве на Крещатике – если предаст Украину и тех людей, которые на Революции и Войне погибли», — заявил экс-лидер «Правого сектора».

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По словам Яроша, предложение о переговорах с Москвой заставляет его задуматься о сопротивлении новой украинской власти. Он также заявил, что выступает за продолжение войны в Донбассе. Как отмечает РИА ФАН, националист подсчитал, сколько, по его мнению, потребуется времени украинской армии для быстрой победы.

Ярош выразил уверенность, что военная операция имеет шансы на успех только, если в ситуацию «не вмешается Россия». По его прикидкам, украинским силовикам хватило двух недель, чтобы прорваться к границе, окружить и блокировать крупные города Донбасса.

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