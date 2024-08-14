Большинство жителей курского приграничья отселили в безопасные районы
Большинство жителей приграничных районов Курской области было эвакуировано в безопасные зоны. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС.
В заявлении сообщается, что за последние сутки в безопасные районы было эвакуировано более 300 человек.
В МЧС уточнили, что жители были размещены в 143 пунктах временного размещения, расположенных в 11 регионах. Также было отмечено, что более 450 дополнительных пунктов, способных разместить свыше 35 тысяч человек, находятся в полной готовности для приема граждан.
На территории Курской области в 50 пунктах временного размещения в данный момент находятся около 5,5 тысячи человек, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Нетаньяху подтвердил участие Израиля в переговорах по Газе
- Большинство жителей курского приграничья отселили в безопасные районы
- Минюст РФ внес пять организаций в реестр нежелательных
- МЧС РФ опровергло информацию украинских СМИ о пропаже самолета ведомства
- Харрис немного опережает Трампа в большинстве колеблющихся штатах
- «300 тысяч»: Россияне назвали оптимальный размер зарплаты для путешествий
- Блиновской продлили арест на полгода
- Посол Ирана: Система «Мир» должна заработать в стране в течение полугода
- Сбивший пешеходов в Калининграде водитель под наркотиками арестован
- СМИ: Сериал Гая Ричи «Джентльмены» продлили на второй сезон
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru