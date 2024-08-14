Большинство жителей курского приграничья отселили в безопасные районы

В МЧС уточнили, что жители были размещены в 143 пунктах временного размещения, расположенных в 11 регионах. Также было отмечено, что более 450 дополнительных пунктов, способных разместить свыше 35 тысяч человек, находятся в полной готовности для приема граждан.

На территории Курской области в 50 пунктах временного размещения в данный момент находятся около 5,5 тысячи человек, передает «Радиоточка НСН».

