Большинство жителей курского приграничья отселили в безопасные районы

Большинство жителей приграничных районов Курской области было эвакуировано в безопасные зоны. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС.

В заявлении сообщается, что за последние сутки в безопасные районы было эвакуировано более 300 человек.

В МЧС опровергли данные о предстоящей эвакуации в Брянской области

В МЧС уточнили, что жители были размещены в 143 пунктах временного размещения, расположенных в 11 регионах. Также было отмечено, что более 450 дополнительных пунктов, способных разместить свыше 35 тысяч человек, находятся в полной готовности для приема граждан.

На территории Курской области в 50 пунктах временного размещения в данный момент находятся около 5,5 тысячи человек, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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