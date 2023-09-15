Блинкен: Запад может передать Украине почти все запрошенные вооружения

По его словам, западные союзники Киева «активно рассматривают» любую заявку. Он не исключил, что Запад предоставит Украине системы вооружений большой дальности.

США 7 сентября объявили о новом пакете военной помощи Киеву на сумму $600 миллионов.

По данным телеканала Fox News, с начала спецоперации общая сумма помощи Вашингтона Киеву составила $110,9 миллиарда. В эту сумму не включен экстренный запрос американской администрации на дополнительное финансирование Украины в размере $24 миллиардов, сообщает «Радиоточка НСН».

