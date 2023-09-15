Блинкен: Запад может передать Украине почти все запрошенные вооружения

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что страны Запада могут передать Украине почти все запрошенные вооружения, передает ТАСС.

На Украину прибыл старший представитель управления инспектора Пентагона по стране

По его словам, западные союзники Киева «активно рассматривают» любую заявку. Он не исключил, что Запад предоставит Украине системы вооружений большой дальности.

США 7 сентября объявили о новом пакете военной помощи Киеву на сумму $600 миллионов.

По данным телеканала Fox News, с начала спецоперации общая сумма помощи Вашингтона Киеву составила $110,9 миллиарда. В эту сумму не включен экстренный запрос американской администрации на дополнительное финансирование Украины в размере $24 миллиардов, сообщает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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