Актер «Квартала 95» не стал голосовать в Раде за продление полномочий Зеленского

Актер «Квартала 95» Юрий Корявченков, известный как Юзик, воздержался от голосования в Верховной раде по вопросу продления полномочий президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в беседе с aif.ru сообщил экс-депутата Верховной рады Владимир Олейник.

Олейник подчеркнул, что голосование было знаковым, так как для принятия решения требовалось 226 голосов, а реально присутствующие депутаты не поддержали инициативу. Он указал, что часть депутатов из фракции Зеленского отсутствовала, а некоторые голосовали против. Среди тех, кто воздержался, оказался и Корявченков.