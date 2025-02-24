Актер «Квартала 95» не стал голосовать в Раде за продление полномочий Зеленского
Актер «Квартала 95» Юрий Корявченков, известный как Юзик, воздержался от голосования в Верховной раде по вопросу продления полномочий президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в беседе с aif.ru сообщил экс-депутата Верховной рады Владимир Олейник.
Олейник подчеркнул, что голосование было знаковым, так как для принятия решения требовалось 226 голосов, а реально присутствующие депутаты не поддержали инициативу. Он указал, что часть депутатов из фракции Зеленского отсутствовала, а некоторые голосовали против. Среди тех, кто воздержался, оказался и Корявченков.
По мнению Олейника, результаты голосования продемонстрировали снижение авторитета Зеленского в украинском парламенте.
Также нардеп Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что отказ в поддержке на глазах у еврокомиссаров стал своего рода «пощечиной» президенту от Верховной рады, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Актер «Квартала 95» не стал голосовать в Раде за продление полномочий Зеленского
- Трамп подтвердил намерение встретиться с Путиным
- Трамп не возражает против размещения миротворческих войск на Украине
- Украинский сайт «Оккупант» превратился в портал цветочного магазина в Челябинске
- СМИ: Трамп заявил, что может на неделе встретиться с Зеленским
- Канада ввела санкции против 33 россиян, включая Владимира Познера
- Проблемы с шасси произошли у приземлившегося в Волгограде самолета
- Двое россиян попали под санкции Румынии и Молдавии по обвинению в шпионаже
- Трамп надеется на скорое подписание сделки с Украиной по редкоземельным металлам
- Трамп заявил о прогрессе в переговорах с Россией по Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru