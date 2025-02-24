Актер «Квартала 95» не стал голосовать в Раде за продление полномочий Зеленского

Актер «Квартала 95» Юрий Корявченков, известный как Юзик, воздержался от голосования в Верховной раде по вопросу продления полномочий президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в беседе с aif.ru сообщил экс-депутата Верховной рады Владимир Олейник.

Олейник подчеркнул, что голосование было знаковым, так как для принятия решения требовалось 226 голосов, а реально присутствующие депутаты не поддержали инициативу. Он указал, что часть депутатов из фракции Зеленского отсутствовала, а некоторые голосовали против. Среди тех, кто воздержался, оказался и Корявченков.

Рада провалила голосование за продление полномочий Зеленского

По мнению Олейника, результаты голосования продемонстрировали снижение авторитета Зеленского в украинском парламенте.

Также нардеп Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что отказ в поддержке на глазах у еврокомиссаров стал своего рода «пощечиной» президенту от Верховной рады, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийУкраинаВерховная Рада

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