За неделю спрос жителей Москвы и Петербурга на авиабилеты в ЕС вырос вдвое
За последнюю неделю спрос на авиабилеты из Москвы и Петербурга в города Европы увеличился, в столице больше всего стали интересоваться Женевой (Швейцария), а в Петербурге — Берлином (Германия). Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу сервиса «Авиасейлс».
Отмечается, что бронирования и поиски авиабилетов по этим направлениям увеличились больше, чем в два раза. Так, жители Москвы стали чаще искать и бронировать билеты в Женеву, Прагу и Берлин. Спрос на эти направления вырос за последнюю неделю на 128%, 103% и 89% соответственно.
Петербургские путешественники активнее ищут и бронируют авиабилеты в Берлин, Лондон и Париж. Спрос на полеты в эти европейские столицы вырос на 132%, 113% и 58%. Авиабилеты из Санкт-Петербурга в Берлин с пересадкой стоят от 23 тысяч рублей, в Лондон — более 20 тысяч рублей, и в Париж — свыше 23 тысяч рублей.
Ранее президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский в интервью НСН рассказал, что на ноябрьские праздники россияне ездили в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Сочи и Калининград, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Спартак» уступил «Оренбургу» 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России
- В Москве открылась выставка «Мир детства – помогаем воплощать мечты!»
- Валютные депозиты россиян упали до минимума за 15 лет
- Швыдкой отметил заинтересованность Венгрии в расширении культурных связей с РФ
- «Однозначно, да»: Нетаньяху подтвердил возобновление операции Израиля в Газе
- За неделю спрос жителей Москвы и Петербурга на авиабилеты в ЕС вырос вдвое
- Опрос: Около трети жителей Великобритании выступили за возвращение в Евросоюз
- АТОР: Встреча Нового года в Красной поляне обойдется туристам от 40 тысяч рублей
- Исследование: Лишь 11% мужчин в России считают себя красивыми
- Магнитная буря накроет Землю 30 ноября из-за двух сильных вспышек на Солнце
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru