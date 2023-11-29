За неделю спрос жителей Москвы и Петербурга на авиабилеты в ЕС вырос вдвое

Отмечается, что бронирования и поиски авиабилетов по этим направлениям увеличились больше, чем в два раза. Так, жители Москвы стали чаще искать и бронировать билеты в Женеву, Прагу и Берлин. Спрос на эти направления вырос за последнюю неделю на 128%, 103% и 89% соответственно.

Петербургские путешественники активнее ищут и бронируют авиабилеты в Берлин, Лондон и Париж. Спрос на полеты в эти европейские столицы вырос на 132%, 113% и 58%. Авиабилеты из Санкт-Петербурга в Берлин с пересадкой стоят от 23 тысяч рублей, в Лондон — более 20 тысяч рублей, и в Париж — свыше 23 тысяч рублей.

Ранее президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский в интервью НСН рассказал, что на ноябрьские праздники россияне ездили в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Сочи и Калининград, передает «Радиоточка НСН».

