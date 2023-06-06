«Валютная турбулентность»: Альянс турагентств объяснил причину высоких цен на отдых в Турции

Турецкие отели и авиакомпании подняли цены для российского рынка в среднем на 20%, оставив их прежними для европейцев. Местный турбизнес понимает безальтернативность отдыха в Турции для россиян, которые больше не могут поехать на море на Кипр, в Грецию и другие европейские страны, заявили в Ассоциации туроператоров (АТОР).

«Давайте не будем забывать, что мы платим в евро, а курс у нас изменился. Конечно, россиянин это почувствует. Посмотрите, сколько у нас сегодня стоит европейская валюта», - посетовала Осипова.

Россиянам нужно принять тот факт, что при высокой стоимости валют будет расти и цена на путевки в том числе в Турцию, отметила собеседница.

«Повышение цен происходит ни в коем случае не потому, что турецкие отельеры решили нажиться на российских туристах. Мы завязаны на валютной турбулентности. На отдых в Турции претензий нет. Это не жалобы, когда люди говорят о высоких ценах – это констатация факта. Нужно признать, что отдых в Турции дорожает с каждым годом», - подытожила она.

Ранее в Ассоциации туроператоров России заявили, что турецкие курорты могут лишиться трех миллионов туристов из РФ. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

