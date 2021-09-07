Песков заявил, что Путин вместе с Шойгу отправился на отдых в Сибирь

Пресс-секретарь президента Росси Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин вернётся в Москву в среду вечером, сообщает ТАСС.

По его словам, после рабочей поездки на Дальний Восток глава государства на несколько дней отправился на отдых в Сибирь, компанию ему составил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«По пути из Благовещенска Путин на несколько дней сделал остановку в регионе, он остался в Сибири... Обычный отдых: тайга, горы, прогулки, свежий воздух и так далее», - рассказал представитель Кремля.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что ему было бы жалко отпускать главу Минобороны Сергея Шойгу и министра иностранных дел Сергея Лаврова в Госдуму, сообщает RT.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:СибирьОтдыхДмитрий ПесковСергей ШойгуВладимир Путин
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