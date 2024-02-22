В Сочи планируют запустить собственный паром в турецкий Трабзон
Морской порт Сочи планирует запустить собственный паром в турецкий Трабзон, сообщил генеральный директор сочинского торгового морского порта Юрий Владимиров, передает РИА Новости.
По его словам, поиск подходящего судна уже начался. Паром будет пассажирский для туристов на своем личном автотранспорте. Вместимость судна составит до 300 человек максимум и до 60-80 автомобилей.
Владимиров уточнил, что вся инфраструктура готова для запуска парома, этот процесс займет не более двух недель, осталось только найти подходящее судно.
Ранее глава торгово-промышленной палаты Трабзона Эркут Челеби заявлял, что паромное сообщение будет открыто 1 мая 2023 года. Но запуск парома по маршруту между турецким Трабзоном и российским Сочи перенесли из-за проблем со страховкой, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru