В Сочи планируют запустить собственный паром в турецкий Трабзон

Владимиров уточнил, что вся инфраструктура готова для запуска парома, этот процесс займет не более двух недель, осталось только найти подходящее судно.

Ранее глава торгово-промышленной палаты Трабзона Эркут Челеби заявлял, что паромное сообщение будет открыто 1 мая 2023 года. Но запуск парома по маршруту между турецким Трабзоном и российским Сочи перенесли из-за проблем со страховкой, передает «Радиоточка НСН».

