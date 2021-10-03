В России появится национальный туристический маршрут по Кавказу

Ростуризм разработает национальный маршрут по Северному Кавказу, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Зарину Догузову.

Подмосковье вошло в топ-5 наиболее популярных направлений по всем программам Ростуризма

По ее словам, работы пройдут в 2022 году. Не исключено, что будет разработано два маршрута.

Инициатива создания подобных маршрутов, как отметила Догузова, должна принадлежать бизнесу и властям регионов. Задача Ростуризма - создать условия, чтобы специалисты могли разработать логистику.

Как отметила глава ведомства, многие из существующих сегодня в России маршрутов не продуманы.

Как сообщалось, Московская область вошла в пятерку наиболее популярных направлений по всем программам Ростуризма.


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Фото: pixabay.com
ТЕГИ:ТуризмКавказРостуризм
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