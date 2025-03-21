В Крыму связали слова Зеленского о полуострове с весенним обострением
Заявление президента Украины Владимира Зеленского связано с весенним обострением, сообщает РИА Новости со ссылкой на сопредседателя Ассамблеи славянских народов Крыма Романа Чегринца.
По его словам, то, каким полуостров стал в составе России и как преобразился в плане инфраструктуры, «даже в сравнение не идет с тем, каким он был заброшенным и забытым в украинский период. Чегринец также указал, что в регионе более чем в три раза возрос туристический поток. «Любой здравомыслящий человек легко проверит эту информацию и поймет, что заявление Зеленского – бред», — отметил сопредседатель.
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с главой правительства Норвегии Йонасом Гара Стёре заявил, что «Крым умирает» без украинских граждан. Он это связал с тем, что вся логистика якобы связана с Украиной. По словам главы государства, «в Крыму 11 лет нет туризма». Зеленский назвал полуостров украинским.
Помимо пляжного отдыха и «тюленинга» туристы все чаще приезжают в Крым за активным отдыхом в горах, и местные отельеры не столкнулись с отменами на фоне загрязнения мазутом. Об этом в интервью НСН рассказала председатель межрегиональной общественной организации «Ассоциация малых отелей Крыма и Севастополя» Наталья Стамбульникова.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru