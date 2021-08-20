«Известия»: путевки в Доминикану упали до уровня туров в Турцию и Египет

Спрос на туры в Доминиканскую Республику у граждан России после возобновления авиасообщения с этой страной достиг значений, которые существовали до эпидемии коронавируса, сообщают «Известия» со ссылкой на представителей туристической отрасли и Ассоциации туроператоров России.

Россия возобновит рейсы на курорты Египта и в еще четыре страны

Так, стоимость туров снизилась на 40-60%, до уровня цен на поездку в Турцию или Египет. Как заявили в туркомпании «Интурист», спрос на путевки в Доминикану вырос на 225% в сравнении с сезоном 2019 года.

Сегодня туры в Доминикану можно приобрести за 120-140 тысяч рублей на двоих, что сопоставимо с ценой путевок в Турцию и Египет, сообщил вице-президент АТОР Дмитрий Горин. Как правило, туры в эту страну обходятся на 40-60% дороже.

Напомним, Россия с 9 августа возобновила полеты на курорты Египта, в Доминикану, Сирию, Бахрейн и Молдавию. Такое решение принял оперативный штаб.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЕгипетТурцияТуризмДоминикана
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