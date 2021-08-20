«Известия»: путевки в Доминикану упали до уровня туров в Турцию и Египет
Спрос на туры в Доминиканскую Республику у граждан России после возобновления авиасообщения с этой страной достиг значений, которые существовали до эпидемии коронавируса, сообщают «Известия» со ссылкой на представителей туристической отрасли и Ассоциации туроператоров России.
Так, стоимость туров снизилась на 40-60%, до уровня цен на поездку в Турцию или Египет. Как заявили в туркомпании «Интурист», спрос на путевки в Доминикану вырос на 225% в сравнении с сезоном 2019 года.
Сегодня туры в Доминикану можно приобрести за 120-140 тысяч рублей на двоих, что сопоставимо с ценой путевок в Турцию и Египет, сообщил вице-президент АТОР Дмитрий Горин. Как правило, туры в эту страну обходятся на 40-60% дороже.
Напомним, Россия с 9 августа возобновила полеты на курорты Египта, в Доминикану, Сирию, Бахрейн и Молдавию. Такое решение принял оперативный штаб.
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