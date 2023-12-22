АТОР: У двух россиян изъяли загранпаспорта на границе из-за опечаток
Загранпаспорта россиян начали изымать на границе из-за опечаток. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в беседе с РБК.
Уже известно о двух таких случаях.
«Первый случай — опечатка в имени, второй случай — пропущена буква в названии города», — подчеркнула Ломидзе.
По словам исполнительного директора АТОР, специалисты мониторят ситуацию, так как раньше ничего подобного не было, отмечает телеканал «360».
Ранее вступили в силу поправки в закон о порядке выезда из России и въезда в страну, уточняющие основания, по которым заграничный, дипломатический либо служебный паспорт может быть признать недействительным. В частности, документ могут аннулировать при изменении владельцем фамилии, имени или отчества, информации о дате и месте рождения, изменении пола, истечении срока действия паспорта.
Кроме того, граждане должны передать документ на хранение в выдавшие его органы власти (или госорганизацию, где работает россиянин) в течение пяти дней после уведомления об ограничении выезда из РФ, пишет RT.
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