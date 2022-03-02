Туры в Египет и Турцию резко подешевели

Путевки в Турцию и Египет подешевели почти на четверть на фоне напряженной международной обстановки в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом пишет «Коммерсантъ».

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По словам представителя OnlineTur.ru Игоря Блинова, туроператоры столкнулись со спадом продаж и начали фиксировать отказы от мест, забронированных ранее. Из-за этого появились горящие туры по заметно более низким ценам: так, путевку в Турцию на двоих можно приобрести за 55 тысяч рублей (вместо 70 тысяч рублей). Туры в Египет стали дешевле на на 20-25%.

Как отметили в Ассоциации туроператоров России, с 27—28 февраля объемы продажи путевок за рубеж снизились на 72%, туров по России — на 50%.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТурцияЕгипетТуризм
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