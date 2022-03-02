Туры в Египет и Турцию резко подешевели
Путевки в Турцию и Египет подешевели почти на четверть на фоне напряженной международной обстановки в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом пишет «Коммерсантъ».
По словам представителя OnlineTur.ru Игоря Блинова, туроператоры столкнулись со спадом продаж и начали фиксировать отказы от мест, забронированных ранее. Из-за этого появились горящие туры по заметно более низким ценам: так, путевку в Турцию на двоих можно приобрести за 55 тысяч рублей (вместо 70 тысяч рублей). Туры в Египет стали дешевле на на 20-25%.
Как отметили в Ассоциации туроператоров России, с 27—28 февраля объемы продажи путевок за рубеж снизились на 72%, туров по России — на 50%.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,5 млн+97 333 / сут.
Умерли
352 тыс.+786 / сут.
Выздоровели
13,7 млн+173 тыс. / сут.
- Турция, Египет и Тунис готовы принимать российских туристов
- Лавров: Россия не позволит Украине заполучить ядерное оружие
- Компания Samsung отменила начало продаж Galaxy S22 в России
- Песков заявил о росте уровня поддержки действий Путина
- Глава МИД Австрии рассказал о новых санкциях ЕС против России
- Делегация РФ вечером прибудет на место встречи с Украиной
- СМИ: Владелец «Спартака» Федун потерял до 80% состояния
- Газ в Европе побил исторический рекорд, достигнув $2227 за тысячу кубометров
- DHL приостановила доставку грузов в Россию
- МВД лишило паспорта РФ продюсера «Орла и Решки» Крапивину после высказываний об Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru