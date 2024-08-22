Турция стала самым популярным зарубежным направлением отдыха у россиян

Среди 36% билетов на зарубежные направления наибольшей популярностью пользуется Турция. На Анталию пришлось 8% бронирований авиабилетов в сентябре. Среди тех, кто выбрал направление 12% намерены провести отпуск с детьми. Стоимость поездки для одного пассажира с вылетом из Москвы начинается от 26340 рублей. На билеты из Санкт-Петербурга потребуется от 33500 рублей.

На втором месте популярных направлений Стамбул, на него приходится 7% бронирований. Средняя продолжительность подобной поездки составит неделю, в 4% случае это направления выбирают для семейных поездок. Билеты с вылетом из Москвы продаются от 24930 рублей, из Санкт-Петербург — от 34100 рублей.

Еще 7% россиян выбрали для отдыха Ереван. В 5% случаев туда отправятся с детьми, в среднем на неделю. Вылет из Москвы будет стоить от 21080 рублей, из Санкт-Петербурга — от 27760 рублей. В топ наиболее востребованных направлений также вошли Ташкент, Алматы и Баку.

Ранее в АТОР заявили, что российским туристам, желающим отдохнуть осенью, стоит рассмотреть вариант поездки в ЮАР, Японию и Бали, передает «Радиоточка НСН».

