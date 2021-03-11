Турция меняет правила въезда туристов на территорию страны
Для въезда в Турцию с 15 марта иностранным туристам придется заполнять специальную электронную анкету. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на информацию от крупного авиаперевозчика.
Отмечается, что Минздрав страны отменяет требование по заполнению бумажной анкеты по контролю за COVID-19 на всех рейсах в Турцию. Такие анкеты останутся лишь для пассажиров, следующих транзитом.
Согласно новым правилам, туристы должны будут за 72 часа до поездки заполнить анкету на сайте Минздрава Турции. Затем документ нужно будет распечатать и скачать на смартфон или планшет и предъявить сотруднику авиакомпании в аэропорту вылета.
Программа предоставит путешественнику HES-код, он будет использоваться для передвижения по стране, при заселении в отели и для посещения ряда объектов и мероприятий.
Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что российские власти не станут искусственно удерживать в стране россиян, которые желают отправиться на отдых за границей, пишет «Газета.ру».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru