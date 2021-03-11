Турция меняет правила въезда туристов на территорию страны

Для въезда в Турцию с 15 марта иностранным туристам придется заполнять специальную электронную анкету. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на информацию от крупного авиаперевозчика.

Отмечается, что Минздрав страны отменяет требование по заполнению бумажной анкеты по контролю за COVID-19 на всех рейсах в Турцию. Такие анкеты останутся лишь для пассажиров, следующих транзитом.