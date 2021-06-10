Туроператоры попросили оперштаб открыть популярные зарубежные направления
Ассоциация туроператоров предложила подумать об открытии массовых зарубежных направлений в условиях перегруженности российских курортов. Соответствующее письмо было направлено главе федерального штаба по борьбе с коронавирусом, вице-премьеру Татьяне Голиковой.
Отмечается, что из-за нехватки мест на курортах России многие граждане не смогут выехать на море уже второй год подряд.
В АТОР отдельно подчеркнули, что закрытие Турции стало огромным ударом для российских туристов, потому что примерно 1,3 миллиона человек лишились возможности отдохнуть.
Первый вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Владимир Канторович заметил, что на данный момент россияне могут полететь в 21 страну, но только половина из них интересна российскому туристу.
Ранее глава ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталья Осипова в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказала, что российские курорты уже необходимо разгружать из-за резкого увеличения туристического потока.
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