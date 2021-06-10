Туроператоры попросили оперштаб открыть популярные зарубежные направления

Ассоциация туроператоров предложила подумать об открытии массовых зарубежных направлений в условиях перегруженности российских курортов. Соответствующее письмо было направлено главе федерального штаба по борьбе с коронавирусом, вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Отмечается, что из-за нехватки мест на курортах России многие граждане не смогут выехать на море уже второй год подряд.

В АТОР отдельно подчеркнули, что закрытие Турции стало огромным ударом для российских туристов, потому что примерно 1,3 миллиона человек лишились возможности отдохнуть.

«Форточка приоткрылась». Названы страны, куда россияне смогут отправиться летом

Первый вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Владимир Канторович заметил, что на данный момент россияне могут полететь в 21 страну, но только половина из них интересна российскому туристу.

Ранее глава ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталья Осипова в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказала, что российские курорты уже необходимо разгружать из-за резкого увеличения туристического потока.

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ФОТО: РИА Новости
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