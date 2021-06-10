Туроператоры попросили оперштаб открыть популярные зарубежные направления

Ассоциация туроператоров предложила подумать об открытии массовых зарубежных направлений в условиях перегруженности российских курортов. Соответствующее письмо было направлено главе федерального штаба по борьбе с коронавирусом, вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Отмечается, что из-за нехватки мест на курортах России многие граждане не смогут выехать на море уже второй год подряд.

В АТОР отдельно подчеркнули, что закрытие Турции стало огромным ударом для российских туристов, потому что примерно 1,3 миллиона человек лишились возможности отдохнуть.