Туроператоры: отели Кубани и Крыма начали снижать цены

Скидки достигают 30% в зависимости от объекта. Речь идет о среднеценовом сегменте и объектах три звезды. Как говорят представители отрасли, востребованные брендовые объекты четыре и пять звезд заполнены и потребности в снижении цен не испытывают.

Отельеры заметили, что ажиотажного спроса на летний отдых в Анапе, Туапсе и Сочи нет, и пытаются спасти сезон, предоставляя скидки.

Отмечается, что по мере приближения к августовским заездам цены будут расти.

Напомним, Росавиация продлила временные ограничения на полеты в 11 аэропортов южных регионов России до 19 мая. Запрещены перелеты над Анапой, Белгородом, Брянском, Воронежем, Геленджиком, Краснодаром, Курском, Липецком, Ростовом-на-Дону, Симферополем и Элистой.

