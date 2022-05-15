Туроператоры: отели Кубани и Крыма начали снижать цены
Отели Краснодарского края и Крыма приступили к снижению цен из-за закрытых аэропортов и окончания майских праздников, сообщает РИА Новости со ссылкой на туроператоров.
Скидки достигают 30% в зависимости от объекта. Речь идет о среднеценовом сегменте и объектах три звезды. Как говорят представители отрасли, востребованные брендовые объекты четыре и пять звезд заполнены и потребности в снижении цен не испытывают.
Отельеры заметили, что ажиотажного спроса на летний отдых в Анапе, Туапсе и Сочи нет, и пытаются спасти сезон, предоставляя скидки.
Отмечается, что по мере приближения к августовским заездам цены будут расти.
Напомним, Росавиация продлила временные ограничения на полеты в 11 аэропортов южных регионов России до 19 мая. Запрещены перелеты над Анапой, Белгородом, Брянском, Воронежем, Геленджиком, Краснодаром, Курском, Липецком, Ростовом-на-Дону, Симферополем и Элистой.
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