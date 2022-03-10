Туристическая группа TUI расторгла соглашение с «TUI Россия»
Немецкая туристическая группа TUI расторгла соглашение об использовании бренда с «TUI Россия» на фоне ситуации на Украине. Об этом говорится в заявлении компании.
«TUI AG расторгла соглашение об использовании бренда с TUI Russia. TUI Russia не является компанией Группы TUI. Последние акции TUI Russia были проданы группой Hanover Group в 2021 году», — отмечается в сообщении.
Немецкая компания расторгла лицензионное соглашение, которое позволяло использовать бренд TUI в России, Белоруссии, Казахстане, Узбекистане и на Украине.
Ранее в четверг туроператор TUI (ООО «ТТ-Трэвел») объявил о переходе на торговую марку Fun&Sun. Отмечалось, что решение не скажется на работе компании.
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