Туристическая группа TUI расторгла соглашение с «TUI Россия»

«TUI AG расторгла соглашение об использовании бренда с TUI Russia. TUI Russia не является компанией Группы TUI. Последние акции TUI Russia были проданы группой Hanover Group в 2021 году», — отмечается в сообщении.

Немецкая компания расторгла лицензионное соглашение, которое позволяло использовать бренд TUI в России, Белоруссии, Казахстане, Узбекистане и на Украине.

Ранее в четверг туроператор TUI (ООО «ТТ-Трэвел») объявил о переходе на торговую марку Fun&Sun. Отмечалось, что решение не скажется на работе компании.

