Стало известно, как финансово подготовиться к отпуску
При поездке в отпуск нужно иметь с собой примерно на 30-40% больше средств, которые планируется потратить на случай непредвиденных обстоятельств, сообщает «Прайм» со ссылкой на эксперта департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николая Переславского.
По его словам, необходимо иметь с собой достаточное количество наличных денег, так как банкоматы не всегда бывают под рукой. Что касается обмена валюты, то идеальный вариант - иметь инвестиционный счет у брокера и менять деньги без банковских комиссий, что позволит сэкономить как минимум 2-3%.
Планы на отпуск в другой стране могут сорваться из-за долгов. Речь идет не только о банковских задолженностях, но и штрафах, алиментах, услугах ЖКХ.
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