Стало известно, как финансово подготовиться к отпуску

По его словам, необходимо иметь с собой достаточное количество наличных денег, так как банкоматы не всегда бывают под рукой. Что касается обмена валюты, то идеальный вариант - иметь инвестиционный счет у брокера и менять деньги без банковских комиссий, что позволит сэкономить как минимум 2-3%.

Планы на отпуск в другой стране могут сорваться из-за долгов. Речь идет не только о банковских задолженностях, но и штрафах, алиментах, услугах ЖКХ.

