СМИ: Спрос на летний отдых в Крыму вырос в пять раз
Спрос на крымские курорты в 2025 году вырос почти в пять раз: забронирована уже треть отелей на летний сезон и чуть меньше на майские праздники, сообщил Telegram-канал Mash.
При этом выкупать номера начали еще в марте прошлого года, когда появился график железнодорожных маршрутов.
Такой же спрос наблюдается в Сочи и Геленджике, где в отелях уже начали заканчиваться номера. Также одним из популярных направлений стал Калининград, который по спросу обогнал Санкт-Петербург.
Ранее сообщалось, что спрос на горнолыжные курорты Европы среди россиян вырос до 80%. Туроператоры фиксировали рост продаж во Францию, Италию, Австрию и Швейцарию, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru