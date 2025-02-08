СМИ: Спрос на летний отдых в Крыму вырос в пять раз

При этом выкупать номера начали еще в марте прошлого года, когда появился график железнодорожных маршрутов.



Такой же спрос наблюдается в Сочи и Геленджике, где в отелях уже начали заканчиваться номера. Также одним из популярных направлений стал Калининград, который по спросу обогнал Санкт-Петербург.

Ранее сообщалось, что спрос на горнолыжные курорты Европы среди россиян вырос до 80%. Туроператоры фиксировали рост продаж во Францию, Италию, Австрию и Швейцарию, передает «Радиоточка НСН».

