Сергунина: В 2021 году в Москве планируется открытие 14 гостиниц
До конца года в Москве планируется открытие 14 гостиничных комплексов, три из них уже начали работу на Космодамианской набережной, Рогожском Валу и в 1-м Земельном переулке, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
По её словам, такие темпы открытий свидетельствуют об оптимизме инвесторов и интересе бизнеса к проектам в столице. «Еще десять лет назад его практически не было. К примеру, в 2011 году открылось только две гостиницы, а в 2015 году — уже девять», - напомнила она.
Как отметила Сергунина, сейчас в московской индустрии туризма работают свыше полумиллиона человека. Росту занятости в отрасли способствует повышение туристической привлекательности города. Как ожидается, лополнительно туристов привлечёт публикация первого года Michelin по московским ресторанам, запланированная на осень 2021 года.
Ранее стало известно, что аудитория туристического сервиса Russpass, созданного по инициативе правительства Москвы, достигла 1,3 млн человек.
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