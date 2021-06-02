Ростуризм назвал сроки начала осеннего этапа туристического кешбэка
Осенний этап туристического кешбэка в России стартует 1 октября. Купить путёвки с возвратом части потраченных средств можно будет уже летом. Об этом сообщила глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова. Этот период продлится до конца текущего года.
По словам руководителя Ростуризма, на программу туристического кешбэка предполагается каждый год выделять по 5 миллиардов рублей. Догузова также рассказала о зашкаливающем спросе на детский туристический кешбэк, он оказался в 2-2,5 раза выше, чем по обычной туристической программе в прошлом году.
Граждане России за семь дней купили детских путевок с возвратом части средств на 1,3 миллиарда рублей. По оценке Догузовой по данной программе смогут отдохнуть не менее 300 тысяч детей.
Глава Ростуризма предполагает, что туристический поток в России в этом году может восстановиться на 80-85% к предпандемийному 2019 году. При этом, турпоток в курортные регионы может превысить на 15-20% показателидвухлетней давности.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,1 млн+9 500 / сут.
Умерли
122 тыс.+372 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+8 994 / сут.
- Ростуризм назвал сроки начала осеннего этапа туристического кешбэка
- В Центре Чумакова рассказали об эффективности вакцины «КовиВак»
- В России за сутки выявили 8 832 новых случая COVID-19
- Ростуризм назвал возможные сроки возобновления посещения Турции
- Объявили состав сборной России по футболу на Евро-2020
- Совет Федерации одобрил закон о денонсации Договора по открытому небу
- Рособрнадзор: Аккредитация вузов станет бессрочной с 1 марта 2022 года
- На Алтае арестовали владельцев дома престарелых, моривших людей голодом
- Вандалы в Саратове испортили мемориал, посвященный Табакову
- Антропологи назвали главные фейки о COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru