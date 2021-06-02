Ростуризм назвал сроки начала осеннего этапа туристического кешбэка

Осенний этап туристического кешбэка в России стартует 1 октября. Купить путёвки с возвратом части потраченных средств можно будет уже летом. Об этом сообщила глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова. Этот период продлится до конца текущего года.

По словам руководителя Ростуризма, на программу туристического кешбэка предполагается каждый год выделять по 5 миллиардов рублей. Догузова также рассказала о зашкаливающем спросе на детский туристический кешбэк, он оказался в 2-2,5 раза выше, чем по обычной туристической программе в прошлом году.