Россияне вошли в топ-10 самых расточительных туристов в мире
Российские туристы стали одними из самых расточительных во время путешествий отдыхающих в мире, сообщила Всемирная туристическая организация.
Российские туристы заняли девятую строчку рейтинга, обогнав отдыхающих из Южной Кореи. Примечательно, что в 2022 году российские туристы были на 11 месте рейтинга.
Лидером рейтинга в 2024 году стал Китай — туристы из этой страны потратили на путешествия в сумме 196,5 миллиарда долларов. Следом идут отдыхающие из США (150 миллиардов долларов), граждане Германии (112 миллиардов долларов), туристы из Великобритания (110 миллиардов долларов и гости из Франции (49 миллиардов долларов). В топ-10 самых расточительных туристов также вошли отдыхающие из Италии, Канады и Индии.
Ранее стало известно, что каждый третий россиянин выбирает путешествие на личном автотранспорте, передает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россияне вошли в топ-10 самых расточительных туристов в мире
- Глава МИД Китая предложить созвать «настоящую» мирную конференцию по Украине
- На Украине в Черновцах обнаружили зараженные африканской чумой туши свиней
- Краснодарский край планирует принять не менее 10 миллионов туристов за лето
- В Крыму двух украинских пограничников осудили на 17 лет за захват судна
- Российские бомбардировщики и ракетоносцы пролетели над тремя морями
- Суд арестовал еще одного фигуранта дела о гибели людей в коллекторах Неглинки
- Захарова заявила, что Европарламент стал русофобской структурой
- СМИ: Самолет с вице-президентом Малави пропал с экранов радаров
- Финские автоэксперты обвинили АвтоВАЗ в плагиате
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru