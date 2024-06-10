Россияне вошли в топ-10 самых расточительных туристов в мире

Российские туристы заняли девятую строчку рейтинга, обогнав отдыхающих из Южной Кореи. Примечательно, что в 2022 году российские туристы были на 11 месте рейтинга.

Лидером рейтинга в 2024 году стал Китай — туристы из этой страны потратили на путешествия в сумме 196,5 миллиарда долларов. Следом идут отдыхающие из США (150 миллиардов долларов), граждане Германии (112 миллиардов долларов), туристы из Великобритания (110 миллиардов долларов и гости из Франции (49 миллиардов долларов). В топ-10 самых расточительных туристов также вошли отдыхающие из Италии, Канады и Индии.

Ранее стало известно, что каждый третий россиянин выбирает путешествие на личном автотранспорте, передает РЕН ТВ.

