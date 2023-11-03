Россияне стали лидерами по турпотоку на тайский Пхукет
Граждане России стали самой многочисленной группой среди иностранных туристов на острове Пхукет в Таиланде. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные иммиграционного управления одноименной провинции.
В октябре на Пхукете насчитывалось более 62 тысяч россиян. На втором месте с большим отрывом идут граждане Китая - 36 тысяч. Из Австралии прибыло 23 тысячи туристов, из Индии - 20 тысяч.
Сотрудники иммиграционного управления выдали восемь «желтых карточек» в октябре. Последнее предупреждение, за которым следует депортация, получили семь россиян.
Власти Таиланда 31 октября увеличили срок безвизового пребывания россиян с 30 до 90 дней. Положение действует до 30 апреля 2024 года, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru