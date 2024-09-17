Россиянам пообещали, что цены на рейсы на Бали не вырастут из-за спроса

По словам Лободы, конкуренция между авиакомпаниями по рейсам на Бали из Москвы и других городов остается высокой. Так, самые бюджетные рейсы туда обратно – это перелеты из Иркутска и Владивостока за 50 тысяч рублей.

Остров остается точкой притяжения для молодых людей творческих профессий и айтишников.

Однако Лобода отметил, что по новогодним направлениям Бали точно проиграет Сочи, Крыму, Байкалу и Москве.

Ранее вице-президент по международному туризму Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян в беседе с НСН сообщил, что при бронировании туров на новогодние праздники на Мальдивы заранее можно получить скидки в 15-20%.

