Путин поручил обезопасить туристов от акул в Приморском крае
Приезжающих в Приморский край туристов необходимо обезопасить от возможных нападений акул, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию туризма.
Глава государства отметил, что губернатор Приморья Олег Кожемяко приглашает в регион дайверов. Президент поинтересовался у него, что делать с акулами, которых регулярно видят у берегов региона.
«Я собрался несколько лет назад там поплавать с подводным ружьем. У меня, правда, и времени не хватило. Но все равно, акул видели там, особенно на островах», - рассказал Путин.
Губернатор признал, что акулы есть, но заверил, что они не кусаются.
Ранее Путин поручил сделать туристические путевки по стране доступнее для граждан, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru