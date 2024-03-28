Путин поручил обезопасить туристов от акул в Приморском крае

Приезжающих в Приморский край туристов необходимо обезопасить от возможных нападений акул, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию туризма.

Путин призвал сделать отдых на юге России доступнее

Глава государства отметил, что губернатор Приморья Олег Кожемяко приглашает в регион дайверов. Президент поинтересовался у него, что делать с акулами, которых регулярно видят у берегов региона.

«Я собрался несколько лет назад там поплавать с подводным ружьем. У меня, правда, и времени не хватило. Но все равно, акул видели там, особенно на островах», - рассказал Путин.

Губернатор признал, что акулы есть, но заверил, что они не кусаются.

Ранее Путин поручил сделать туристические путевки по стране доступнее для граждан, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
ТЕГИ:ТуристыПриморский КрайВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры