Путин поручил обезопасить туристов от акул в Приморском крае

Глава государства отметил, что губернатор Приморья Олег Кожемяко приглашает в регион дайверов. Президент поинтересовался у него, что делать с акулами, которых регулярно видят у берегов региона.

«Я собрался несколько лет назад там поплавать с подводным ружьем. У меня, правда, и времени не хватило. Но все равно, акул видели там, особенно на островах», - рассказал Путин.

Губернатор признал, что акулы есть, но заверил, что они не кусаются.

Ранее Путин поручил сделать туристические путевки по стране доступнее для граждан, передает «Радиоточка НСН».

