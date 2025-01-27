Почти половина авиабилетов, купленных россиянами на февраль, пришлась на заграницу
Почти половина (44%) авиабилетов, приобретенных россиянами на февраль 2025 года, пришлась на зарубежные направления, сообщили в сервисе «Авиасейлс».
Так, 9% всех приобретенных заграничных авиабилетов пришлось на Стамбул (Турция), еще 8% - на Пхукет (Таиланд). По 6% билетов приобрели в Бангкок (Таиланд) и Дубай (ОАЭ), отмечает «Газета.Ru». В Денпасар (Бали, Индонезия) куплено 4% от зарубежных авиабилетов.
Отмечается, что российские туристы планируют отдохнуть в феврале около 10 дней. Больше всего билетов с детьми было куплено на Пхукет (23%).
Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян призвал путешествовать только через туроператоров, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru