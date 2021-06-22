Первый самолет в россиянами прибыл в турецкую Анталью

Ранее глава рабочей группы по туризму городского совета Антальи Реджеп Явуз сообщил, что на курорт во вторник прибудет порядка десяти тысяч российских туристов. В последующие дни эта цифра увеличится до 20-25 тысяч россиян в день.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что рейсы в первый день возобновления авиасообщения с Турцией заявлены из 17 российских городов.

Между тем, после того, как было объявлено о возобновлении авиасообщения с Турцией, туры на этом направлении выросли в цене на 50%, передает Ura.ru. После новости о возобновлении перелетов в Турцию десятидневный тур на двоих в отель категории 5 звезд с вылетом из Москвы стоил 75—80 тысяч рублей, а к сегодняшнему дню аналогичные туры подорожали на 50—80%.

