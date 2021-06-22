Первый самолет в россиянами прибыл в турецкую Анталью
Утром во вторник первый самолет из России после отмены ограничений на полеты в Турцию прибыл в Анталью. Об этом РИА Новости рассказали в местном аэропорту.
Самолетом Turkish Airlines из Москвы на курорт прилетели 132 российских туриста. В течение суток запланировано 44 рейса из России, сообщили в турецкой воздушной гавани.
Ранее глава рабочей группы по туризму городского совета Антальи Реджеп Явуз сообщил, что на курорт во вторник прибудет порядка десяти тысяч российских туристов. В последующие дни эта цифра увеличится до 20-25 тысяч россиян в день.
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что рейсы в первый день возобновления авиасообщения с Турцией заявлены из 17 российских городов.
Между тем, после того, как было объявлено о возобновлении авиасообщения с Турцией, туры на этом направлении выросли в цене на 50%, передает Ura.ru. После новости о возобновлении перелетов в Турцию десятидневный тур на двоих в отель категории 5 звезд с вылетом из Москвы стоил 75—80 тысяч рублей, а к сегодняшнему дню аналогичные туры подорожали на 50—80%.
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