Первый самолет в россиянами прибыл в турецкую Анталью

Утром во вторник первый самолет из России после отмены ограничений на полеты в Турцию прибыл в Анталью. Об этом РИА Новости рассказали в местном аэропорту.

Самолетом Turkish Airlines из Москвы на курорт прилетели 132 российских туриста. В течение суток запланировано 44 рейса из России, сообщили в турецкой воздушной гавани.

Россияне меняют отечественные курорты в пользу Турции

Ранее глава рабочей группы по туризму городского совета Антальи Реджеп Явуз сообщил, что на курорт во вторник прибудет порядка десяти тысяч российских туристов. В последующие дни эта цифра увеличится до 20-25 тысяч россиян в день.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что рейсы в первый день возобновления авиасообщения с Турцией заявлены из 17 российских городов.

Между тем, после того, как было объявлено о возобновлении авиасообщения с Турцией, туры на этом направлении выросли в цене на 50%, передает Ura.ru. После новости о возобновлении перелетов в Турцию десятидневный тур на двоих в отель категории 5 звезд с вылетом из Москвы стоил 75—80 тысяч рублей, а к сегодняшнему дню аналогичные туры подорожали на 50—80%.

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ТЕГИ:Российские ТуристыТурция
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