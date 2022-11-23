Освобождена от должности глава Ростуризма Зарина Догузова

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова освобождена от должности, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Догузова: Туризм станет перспективной отраслью развития РФ

Это произошло в связи с упразднением Федерального агентства по туризму. «Освободить Догузову Зарину Валерьевну от должности руководителя Федерального агентства по туризму в связи с упразднением Федерального агентства по туризму», – следует из документа.

Президент Владимир Путин 20 октября подписал указ об упразднении Ростуризма. Догузова отказалась от должности заместителя министра экономического развития, курирующего туристическую отрасль, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:РостуризмЗарина Догузова
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