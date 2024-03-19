Опрос: Более трети россиян планируют отправиться в путешествие этим летом

Самыми популярными странами для летнего отдыха среди россиян стали Турция и Грузия, следует из исследования OneTwoTrip.

Аналитики изучили, куда поедут граждане с июня по август: на Турцию пришлось 22,4%, на Грузию – 18,1%. На третьем месте идет Таиланд, туда летом отправятся 4,5% россиян. Отмечается, что туристов не пугает даже сезон дождей, который приходится именно на этот период. В десятку также вошли Италия, Великобритания и ОАЭ, передает «Радиоточка НСН».

