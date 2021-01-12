Оформление электронных виз РФ для иностранцев приостановлено из-за коронавируса
Оформление электронных виз РФ для иностранцев приостановлено из-за коронавируса, сообщает «Интерфакс».
По плану их оформление должно было начаться с 1 января.
Ранее во вторник Россия продлила до 1 февраля приостановку авиасообщения с Великобританией, чтобы не допустить проникновения британского штамма коронавируса в страну.
Авиасообщение с Великобританией было прервано с 22 декабря прошлого года до 12 января нынешнего в связи с обнаружением новой, более заразной разновидности коронавируса.
В России за сутки зафиксированы 22 934 новых случая заболевания коронавирусом, всего с начала пандемии заразились COVID-19 почти 3,5 млн человек - 3 448 203. Умер за сутки 531 пациент с ковидом. Выписаны за сутки 24 755 человек.
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Заразились
3,4 млн+22 934 / сут.
Умерли
62 804+531 / сут.
Выздоровели
2,8 млн+24 755 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru