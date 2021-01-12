Оформление электронных виз РФ для иностранцев приостановлено из-за коронавируса, сообщает «Интерфакс».

По плану их оформление должно было начаться с 1 января.

Ранее во вторник Россия продлила до 1 февраля приостановку авиасообщения с Великобританией, чтобы не допустить проникновения британского штамма коронавируса в страну.

Авиасообщение с Великобританией было прервано с 22 декабря прошлого года до 12 января нынешнего в связи с обнаружением новой, более заразной разновидности коронавируса.

В России за сутки зафиксированы 22 934 новых случая заболевания коронавирусом, всего с начала пандемии заразились COVID-19 почти 3,5 млн человек - 3 448 203. Умер за сутки 531 пациент с ковидом. Выписаны за сутки 24 755 человек.

