Аксенов анонсировал строительство двух новых курортов в Крыму

По словам главы региона, курорты построят под Евпаторией и в Сакском районе. Проекты получили название «Золотые пески России» и «Крымская ривьера». Площадь первого составит 212 гектаров, второго - 13.

«В целом данный проект готов принимать в год около 1 млн туристов», - уточнил Аксенов.

Он отметил, что добраться до курортов из Симферополя можно будет за 20 минут. Там возведут отели, бассейны, термальные комплексы, экспоцентр и всесезонный аквапарк. Завершить строительство планируется в 2030 году.

В ходе оглашения послания Федеральному собранию Путин сообщил о строительстве нового курорта на Байкале к 2030 году в рамках проекта «Пять морей», напоминает «Радиоточка НСН».

