Аксенов анонсировал строительство двух новых курортов в Крыму
Два новых курорта появятся на западном побережье Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов на совещании по созданию круглогодичных курортов с президентом России Владимиром Путиным.
По словам главы региона, курорты построят под Евпаторией и в Сакском районе. Проекты получили название «Золотые пески России» и «Крымская ривьера». Площадь первого составит 212 гектаров, второго - 13.
«В целом данный проект готов принимать в год около 1 млн туристов», - уточнил Аксенов.
Он отметил, что добраться до курортов из Симферополя можно будет за 20 минут. Там возведут отели, бассейны, термальные комплексы, экспоцентр и всесезонный аквапарк. Завершить строительство планируется в 2030 году.
В ходе оглашения послания Федеральному собранию Путин сообщил о строительстве нового курорта на Байкале к 2030 году в рамках проекта «Пять морей», напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru