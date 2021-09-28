Названы самые популярные места отдыха в России этой осенью

Ростуризм сообщил о самых популярных направлениях отдыха в России этой осенью, сообщает «РЕН ТВ».

Стало известно, куда россияне поедут отдыхать осенью

Так, Алтай готов принять любителей рыбалки и конных прогулок. Особенно колоритны осенью и горные парки «Рускеала» в Карелии, которые ежегодно притягивают тысячи туристов со всего мира.

На Кольском полуострове в Хибинах скоро начнется сезон катания на горных лыжах, а на Кавказе туристам советуют увидеть каньоны и склоны гор, украшенные яркими красками листьев в осенний период.

Осенью можно увидеть в России красоту Русского Севера в Карелии, поехать на Алтай, Кавказ или отправиться к Черному морю, отправиться чартерами в Казань или отдохнуть на теплых термах Тюмени.

Как сообщалось ранее, Москва, Санкт-Петербург и Сочи вошли в тройку наиболее популярных направлений для отдыха в сентябре-октябре.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Компанийченко
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