Названы самые популярные места отдыха в России этой осенью
Ростуризм сообщил о самых популярных направлениях отдыха в России этой осенью, сообщает «РЕН ТВ».
Так, Алтай готов принять любителей рыбалки и конных прогулок. Особенно колоритны осенью и горные парки «Рускеала» в Карелии, которые ежегодно притягивают тысячи туристов со всего мира.
На Кольском полуострове в Хибинах скоро начнется сезон катания на горных лыжах, а на Кавказе туристам советуют увидеть каньоны и склоны гор, украшенные яркими красками листьев в осенний период.
Осенью можно увидеть в России красоту Русского Севера в Карелии, поехать на Алтай, Кавказ или отправиться к Черному морю, отправиться чартерами в Казань или отдохнуть на теплых термах Тюмени.
Как сообщалось ранее, Москва, Санкт-Петербург и Сочи вошли в тройку наиболее популярных направлений для отдыха в сентябре-октябре.
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