Россия возобновит рейсы на курорты Египта и в еще четыре страны
Россия с 9 августа возобновит полеты на курорты Египта, в Доминикану, Сирию, Бахрейн и Молдавию. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Так, будет увеличено количество рейсов из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх: на каждом маршруте ожидается пять рейсов в неделю.
По три рейса в неделю будут отправляться по маршрутам Москва — Дамаск и Москва —Кишинев. Также регулярное сообщение общей частотой три рейса в неделю возобновят с Доминиканой: самолеты отправятся по маршрутам Москва — Пунта-Кана, Москва — Ла-Романа и Москва — Пуэрто-Платас.
Кроме того, два рейса в неделю запланированы из российской столицы в Манаму.
Ранее в РФ приняли решение о возобновлении авиасообщения с Францией и Чехией, перелеты в эти страны станут вновь доступны с 28 июля.
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