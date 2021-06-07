Мурашко рассказал о стоимости «Спутника V»

Он отметил, что для россиян вакцину оплачивает государство. Мурашко добавил, что пандемия коронавируса вызвала дополнительные расходы, в том числе на вакцинацию. Сейчас для привития закупили более 30 миллионов доз «Спутника V», пишут «Известия».

«Спутник V» — первая в мире вакцина от коронавируса, сообщил портал News.ru. Кроме нее, российские ученые разработали препарат «КовиВак», «ЭпиВакКорона» и «Спутник Лайт», который является аналогом первого компонента «Спутника V», пишет ФАН.

