Мурашко рассказал о стоимости «Спутника V»

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что стоимость российской вакцины «Спутник V» составляет около 900 рублей с учетом доставки, сообщило РИА Новости.

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Он отметил, что для россиян вакцину оплачивает государство. Мурашко добавил, что пандемия коронавируса вызвала дополнительные расходы, в том числе на вакцинацию. Сейчас для привития закупили более 30 миллионов доз «Спутника V», пишут «Известия».

«Спутник V» — первая в мире вакцина от коронавируса, сообщил портал News.ru. Кроме нее, российские ученые разработали препарат «КовиВак», «ЭпиВакКорона» и «Спутник Лайт», который является аналогом первого компонента «Спутника V», пишет ФАН.

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Фото: facebook.com/MinzdravRu
ТЕГИ:ВакцинаВакцинацияРоссияМинздрав
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