Мурашко рассказал о стоимости «Спутника V»
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что стоимость российской вакцины «Спутник V» составляет около 900 рублей с учетом доставки, сообщило РИА Новости.
Он отметил, что для россиян вакцину оплачивает государство. Мурашко добавил, что пандемия коронавируса вызвала дополнительные расходы, в том числе на вакцинацию. Сейчас для привития закупили более 30 миллионов доз «Спутника V», пишут «Известия».
«Спутник V» — первая в мире вакцина от коронавируса, сообщил портал News.ru. Кроме нее, российские ученые разработали препарат «КовиВак», «ЭпиВакКорона» и «Спутник Лайт», который является аналогом первого компонента «Спутника V», пишет ФАН.
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