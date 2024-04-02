Финансист назвал преимущество билетов на поезд в путешествиях

Путешественникам, которые намерены сэкономить на отпуске, стоит выбирать билеты на поезд. Об этом рассказал финансист Александр Патешман.

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«Как правило, летом билеты разлетаются, а на поезд очень легко сдать билеты. Собственно, когда мы берем железнодорожный билет, мы утверждаем, что так или иначе уедем», – пояснил он в беседе с «ФедералПресс».

По словам эксперта, при появлении более доступного варианта авиаперелета, билеты на поезд можно сдать, вернув почти полную стоимость.

Ранее генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзумано рассказал «Радиоточке НСН», что для весеннего отдыха россияне чаще выбирают такие зарубежные направления, как Эмираты, Таиланд и Венесуэлу.

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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