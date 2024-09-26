«Ереван и Стамбул»: Россиянам назвали популярные города для отдыха в октябре

Самым популярным направлением для отдыха россиян в октябре стал Стамбул – на этот город приходится 8% всех бронирований, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на статистику сервиса «Авиасейлс».

На втором месте по популярности расположились Ереван и Ташкент – туда собираются 7% россиян. На третьем месте по бронированиям в октябре - Анталья (6%).