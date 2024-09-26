«Ереван и Стамбул»: Россиянам назвали популярные города для отдыха в октябре

Самым популярным направлением для отдыха россиян в октябре стал Стамбул – на этот город приходится 8% всех бронирований, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на статистику сервиса «Авиасейлс».

На втором месте по популярности расположились Ереван и Ташкент – туда собираются 7% россиян. На третьем месте по бронированиям в октябре - Анталья (6%).

Почти 70% россиян готовы переехать на юг страны

Согласно статистике, самый дешёвый билет в этом месяце можно купить в Минск, а дороже всего — на Пхукет.

Ранее генеральный директор туроператора FUN&SUN Владимир Рубцов заявил, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) зимой станут самым близким зарубежным курортным направлением для россиян, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Zuma \ ТАСС
ТЕГИ:Российские ТуристыЕреванСтамбул

Горячие новости

Все новости

партнеры