«Дорого и далеко»: Бесплатные визы не увеличат турпоток россиян на Шри-Ланку
Президент Союза туристических агентств Сергей Голов заявил НСН, что россияне пока делают выбор в пользу Гоа.
Бесплатные визы не приведут к увеличению туристического потока из России на Шри-Ланку, так это направление дальнее и дорогое из-за перелета, заявил президент Союза туристических агентств Сергей Голов в беседе с НСН.
Кабинет министров Шри-Ланки одобрил выдачу бесплатных виз россиянам и гражданам еще шести стран, решение вступает в силу «немедленно», написал в X (ранее — Twitter) глава МИД страны Али Сабри. Бесплатные визы смогут получить граждане Индии, Китая, России, Малайзии, Японии, Индонезии и Таиланда. Проект запустят в пилотном режиме, он будет действовать до 31 марта. Голов считает, что Шри-Ланка останется лишь дополнительным направлением.
«Шри-Ланка на сегодняшний день набирает объем продаж, наши люди туда едут отдыхать. Но, как вы понимаете, направление не из дешевых и не из близких, поэтому бесплатные визы не сыграют большой роли, это не приведет к увеличению объема туристов. Ценовая политика зависит от полетной программы. Дешевле всего покупать комплексные туры у туроператоров. Чартеры туда запускаться не будут, но будут выкупаться блоки мест», - отметил он.
Голов подчеркнул, что сегодня для россиян открыт курортный Гоа, который пользуется особой популярностью.
«У нас сейчас есть альтернатива – Гоа, это одно из самых востребованных в этом сегменте направлений. Добавится еще и Шри-Ланка. Уже многие люди озадачились тем, чтобы купить туры на Новый год. Конечно, все цены растут из-за курса доллара и евро», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин заявил, что с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года в стране будет действовать 90-дневный безвизовый режим для граждан России. По его словам, решение продлить безвизовый период с 30 до 90 дней было принято с целью привлечения большего числа туристов, передает «Радиоточка НСН».
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