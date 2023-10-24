«Дорого и далеко»: Бесплатные визы не увеличат турпоток россиян на Шри-Ланку

«Шри-Ланка на сегодняшний день набирает объем продаж, наши люди туда едут отдыхать. Но, как вы понимаете, направление не из дешевых и не из близких, поэтому бесплатные визы не сыграют большой роли, это не приведет к увеличению объема туристов. Ценовая политика зависит от полетной программы. Дешевле всего покупать комплексные туры у туроператоров. Чартеры туда запускаться не будут, но будут выкупаться блоки мест», - отметил он.

Голов подчеркнул, что сегодня для россиян открыт курортный Гоа, который пользуется особой популярностью.

«У нас сейчас есть альтернатива – Гоа, это одно из самых востребованных в этом сегменте направлений. Добавится еще и Шри-Ланка. Уже многие люди озадачились тем, чтобы купить туры на Новый год. Конечно, все цены растут из-за курса доллара и евро», - резюмировал собеседник НСН.

Ранее премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин заявил, что с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года в стране будет действовать 90-дневный безвизовый режим для граждан России. По его словам, решение продлить безвизовый период с 30 до 90 дней было принято с целью привлечения большего числа туристов, передает «Радиоточка НСН».

