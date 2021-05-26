Чартеры на Сахалин запускают в России

Впервые в этом году в России будут запущены чартеры на Сахалин. Об этом сообщил генеральный директор «TUI Россия» Тарас Демура в своем Instagram.

Он отметил, что развитие туризма на Дальнем Востоке - одна из приоритетных задач, которая обозначена в Национальном проекте «Туризм и индустрия гостеприимства».

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Планируется, что в рамках чартерной программы туристы смогут побывать на Курилах. Всего туроператор рассматривает около 20 российских направлений для запуска чартерных программ. Демура отметил, что это стало возможно благодаря тому, что правительство РФ выделит 1,2 млрд рублей на субсидирование внутрироссийских чартерных программ туроператоров, передает ТАСС.

Туристам, которые рассчитывают отправиться на Сахалин, обещают предложить доступные по цене пакетные туры, которые включают перелет, проживание, трансферы, знакомство с достопримечательностями.

В середине июня также стартует чартерная программа на Байкал.

Ранее сообщалось, что с 25 мая Россия возобновляет прерванное из-за пандемии авиасообщение с рядом стран. Речь идет об Исландии, Мальте, Португалии, Мексике и Саудовской Аравии.


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ФОТО: РИА Новости/Артем Житенев
ТЕГИ:ЧартерыСахалин
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