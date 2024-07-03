Минфин предложил преобразовать курортный сбор в туристический налог
Минфин России предложил преобразовать курортный сбор в туристический налог. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Инициатива вошла в проект поправок к законопроекту о совершенствовании налоговой системы, внесенный правительством в Госдуму.
Предполагается, что туристический налог станет местным, муниципалитеты будут сами определять необходимость его введения и размеры.
«Ставка налога будет расти постепенно, начиная с 1% от стоимости проживания в 2025 году и прибавляя по 1 процентному пункту в год до 2029 года (с 2029 и далее — не выше 5%)», — подчеркнули в Минфине.
Ведомство указывает, что налог будут направлять в бюджет по месту нахождения гостиниц. При этом турналог не будет включен в стоимость услуги по проживанию некоторых категорий россиян, в том числе бойцов специальной военной операции.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что к концу лета правительство и парламент утвердят поправки в налоговую систему страны, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru