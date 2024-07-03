Минфин предложил преобразовать курортный сбор в туристический налог

Минфин России предложил преобразовать курортный сбор в туристический налог. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инициатива вошла в проект поправок к законопроекту о совершенствовании налоговой системы, внесенный правительством в Госдуму.

Предполагается, что туристический налог станет местным, муниципалитеты будут сами определять необходимость его введения и размеры.

«Ставка налога будет расти постепенно, начиная с 1% от стоимости проживания в 2025 году и прибавляя по 1 процентному пункту в год до 2029 года (с 2029 и далее — не выше 5%)», — подчеркнули в Минфине.

Ведомство указывает, что налог будут направлять в бюджет по месту нахождения гостиниц. При этом турналог не будет включен в стоимость услуги по проживанию некоторых категорий россиян, в том числе бойцов специальной военной операции.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что к концу лета правительство и парламент утвердят поправки в налоговую систему страны, пишет 360.ru.

