АТОР: Стоимость отдыха в Турции в июне начинается от 140 тысяч рублей на двоих

Стоимость отдыха в Турции в июне начинается от 140 тысяч рублей на двоих, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Эксперты проанализировали цены на двоих на десять ночей в отелях категории четыре и пять звезд, работающих по системе «все включено». Отдых в гостиницах уровня Deluxe обойдется в сумму от 370 до 600 тысяч рублей на двоих.