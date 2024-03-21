АТОР: Стоимость отдыха в Турции в июне начинается от 140 тысяч рублей на двоих
Стоимость отдыха в Турции в июне начинается от 140 тысяч рублей на двоих, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Эксперты проанализировали цены на двоих на десять ночей в отелях категории четыре и пять звезд, работающих по системе «все включено». Отдых в гостиницах уровня Deluxe обойдется в сумму от 370 до 600 тысяч рублей на двоих.
Самыми популярными странами для летнего отдыха среди россиян стали Турция и Грузия, следует из исследования OneTwoTrip.
Аналитики изучили, куда поедут граждане с июня по август: на Турцию пришлось 22,4%, на Грузию – 18,1%. На третьем месте идет Таиланд, туда летом отправятся 4,5% россиян. Отмечается, что туристов не пугает даже сезон дождей, который приходится именно на этот период. В десятку также вошли Италия, Великобритания и ОАЭ, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru