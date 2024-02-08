АТОР: Люксовые отели Египта предложили россиянам скидки до 30% на лето

Представители отрасли уточняют, что скидки не распространяются на трехзвездочные отели.

Туроператоры фиксируют весомый объем продаж туров в Турцию на лето и майские праздники уже сейчас, заявил ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян «Радиоточке НСН». По его словам, аналитики ожидают падение рубля, что сделает перелеты и размещение более дорогими.

Также Мурадян посоветовал выбирать более длительные путешествия, так как стоимость билета составляет до 50% в туре и не зависит от количества дней отпуска.

