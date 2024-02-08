АТОР: Люксовые отели Египта предложили россиянам скидки до 30% на лето
Люксовые отели Египта предложили россиянам скидки до 30% на летние туры, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Отмечается, что некоторые отели дарят тем, кто заранее бронирует свое путешествие, индивидуальный трансфер. Предусмотрены и другие дополнительные бонусы.
Представители отрасли уточняют, что скидки не распространяются на трехзвездочные отели.
Туроператоры фиксируют весомый объем продаж туров в Турцию на лето и майские праздники уже сейчас, заявил ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян «Радиоточке НСН». По его словам, аналитики ожидают падение рубля, что сделает перелеты и размещение более дорогими.
Также Мурадян посоветовал выбирать более длительные путешествия, так как стоимость билета составляет до 50% в туре и не зависит от количества дней отпуска.
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- АТОР: Люксовые отели Египта предложили россиянам скидки до 30% на лето
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru