АТОР: Люксовые отели Египта предложили россиянам скидки до 30% на лето

Люксовые отели Египта предложили россиянам скидки до 30% на летние туры, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что некоторые отели дарят тем, кто заранее бронирует свое путешествие, индивидуальный трансфер. Предусмотрены и другие дополнительные бонусы.

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Представители отрасли уточняют, что скидки не распространяются на трехзвездочные отели.

Туроператоры фиксируют весомый объем продаж туров в Турцию на лето и майские праздники уже сейчас, заявил ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян «Радиоточке НСН». По его словам, аналитики ожидают падение рубля, что сделает перелеты и размещение более дорогими.

Также Мурадян посоветовал выбирать более длительные путешествия, так как стоимость билета составляет до 50% в туре и не зависит от количества дней отпуска.

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ФОТО: РИА Новости
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