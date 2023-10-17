Число туристов из РФ в Таджикистане выросло на 30% с начала года

Число путешественников из России в Таджикистане в текущем году уже увеличилось на 30% к тому же периоду прошлого года. Всего это около трети от общего числа в один миллион иностранных туристов, которые приехали в республику за девять месяцев.

Такую статистику привёл на полях инвестиционного форума директор таджикистанской альпинистско-туристической базы «Артуч» Эрадж Мухаммаджон-заде. По его словам, россиян - туристов привлекают в первую очередь горные маршруты. Специалисты туротрасли считает, что число российских туристов в Таджикистан будет расти и далее.