Число туристов из РФ в Таджикистане выросло на 30% с начала года
Число путешественников из России в Таджикистане в текущем году уже увеличилось на 30% к тому же периоду прошлого года. Всего это около трети от общего числа в один миллион иностранных туристов, которые приехали в республику за девять месяцев.
Такую статистику привёл на полях инвестиционного форума директор таджикистанской альпинистско-туристической базы «Артуч» Эрадж Мухаммаджон-заде. По его словам, россиян - туристов привлекают в первую очередь горные маршруты. Специалисты туротрасли считает, что число российских туристов в Таджикистан будет расти и далее.
Среди интересных локаций, которые привлекательны для туристов, он, в частности, указа на Фанские горы на западе республики. Они известны по стихам барда Юрия Визбора.
В Самарканде сейчас проводится 25-я сессия Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации (UNWTO). Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», власти Таиланда, тем временем, разрешили российским туристам отдыхать в королевстве без визы до 90 дней с 1 ноября до конца апреля 2024 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru